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Пожар в японской Осаке привел к 27 пострадавшим в критическом состоянии

Происшествия
Пожар в японской Осаке привел к 27 пострадавшим в критическом состоянии
pixabay.com

Осака, 17 декабря. Во время большого возгорания в здании пострадали 28 человек. Состояние 27 из них в данный момент оценивается как критическое. Происшествие произошло на территории японского города Осака. Информацией об этом поделилось агентство Киодо.

Состояние пострадавших пожарная охрана описала как «остановка сердца и легких», но зачастую это имеет связь с тем, что факт смерти могут констатировать лишь медики. Пожар начался на четвертом этаже здания в торговом квартале японского города.

Недавно агентство писало, что по предварительной информации, 20 человек могли остаться на четвертом этаже. В случае этого они не успели спастись. Телеканал NHK заявил, что пожарные уже ликвидировали возгорание.

Пожар ранее произошел в Туле. Спасатели своевременно провели эвакуацию 17 человек. Возгорание началось на первом этаже жилого дома.

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