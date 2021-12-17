Шерегеш оказался в числе популярных направлений для новогодних корпоративов

Москва, 17 декабря. Крымский Судак стал самым популярным направлением у россиян для новогодних корпоративов.

Эксперты рассказали, куда чаще всего россияне летают для проведения новогодних корпоративов. На первом месте оказался крымский Судак, на втором месте — горнолыжный курорт «Шерегеш», а на третьем — Олонец. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса Tvil.ru.

Также в рейтинге оказались Екатеринбург, Углич, Банное, Серпухов, Тверь, Петербург и Воронеж. Средняя продолжительность отдыха составляет от одной до четырех ночей. Дешевле всего, согласно результатам исследования, забронировать жилье в Воронеже: сутки обойдутся в 3100 рублей. Самые высокие цены — в Шерегеше (от 13600).

Ранее сообщалось, что российские компании отказываются от новогодних корпоративов. Только около 40% российских компаний уверены, что проведут его для своих сотрудников. Частой причиной для отказа от праздников становится опасность COVID-19 и отсутствие денег.