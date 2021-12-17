Роспотребнадзор указал на пугающую скорость распространения омикрон-штамма

Москва, 17 декабря. Скорость распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции в мире пугает. На данный момент вариация представляет опасность и несет за собой некоторые риски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России уже выявлено порядка 25 заболевших. По словам Поповой, возможность последовательного распространения штамма по стране исключать не стоит. Об этом передает РИА Новости.

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "Омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — сообщила она.

Омикрон-штамм впервые был обнаружен в Ботсване и ЮАР. Специалисты предполагают, что мутация развилась в организме человека с ослабленным иммунитетом. Предположительно, зараженного ВИЧ.

Попова также оценила состояние российских пациентов с «Омикроном». По ее словам, тяжелого течения болезни не наблюдается.