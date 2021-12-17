Варшава, 17 декабря. Россия становится сильным игроком на глобальном аграрном рынке благодаря грамотной программе развития сельского хозяйства, считают в Польше.

В последние годы Россия устанавливает новые рекорды в экспорте сельхозпродукции. В прошлом году его объем составил 30 млрд долларов, а в текущем он вырос более чем на 20%. Об этом написал Анджей Щенсняк в еженедельнике Myśl Polska.

«Рядом с нами возрождается продовольственная сверхдержава: Россия, огромная страна, которая не могла сама себя прокормить, даже когда была еще больше, возвращается на международный аграрный рынок», — отметил он.

Ранее сообщалось, что редактор польского портала «Страйк» Мачей Вишневский испугался дружбы Варшавы и Вашингтона. Журналист отметил, что Польша теряет независимость, передает «Царьград».

Также кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал, за счет чего в этом году сельхозпроизводители Крыма смогли серьезно улучшить свои доходы. Ученый подробно объяснил, в каком перспективном направлении следует развивать сельское хозяйство (с/х) на полуострове.