Москва, 17 декабря. Берлин затягивает сертификацию и запуск российского газопровода «Северный поток — 2», чтобы оказать влияние на Москву через экономические отношения.

До этого у Германии не было проблем с первым «Северным потоком», которому выдали все разрешения без регистрации оператора в немецкой юрисдикции. Это свидетельствует о том, что немцы в настоящее время политизируют собственную энергетику. Об этом рассказал политолог Никита Данюк в эфире программы «Время покажет».

«Это целенаправленная попытка пустить нас по кругам бюрократического ада и оказать давление. Сейчас удивительным образом наше энергетическое сотрудничество с Германией и Европой в целом будет зависеть от того, насколько сильны будут морозы и каким будет ветер, разгоняющий ветряки», — сказал он.

Задумка противников «Северного потока — 2» в Германии состоит в том, чтобы прожить зиму без потребности в дополнительном газе, а потом саботировать проект. Однако, по словам Данюка, планы немцев могут сорваться из-за капризной погоды.

Федеральное сетевое агентство (BNA) ФРГ ранее посчитало, что решение по «Северному потоку — 2» не будет принято в первой половине следующего года. В настоящий момент неизвестно, идет ли речь о завершении сертификации российского трубопровода.