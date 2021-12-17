Глава МЧС Чуприян обозначил «прямой путь к беде» на шахте Листвяжная

Москва, 17 декабря. Пренебрежение постоянным честным мониторингом концентрации метана на шахтах является «прямым путем к беде». Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

Так министр ответил на вопрос, возможно ли избежать аварий на шахтах, где есть высокая концентрация метана. По словам Чуприяна, существуют специальные приборы для объективного контроля уровня этого вещества. Если не заниматься честным мониторингом, а просто создавать видимость, это приведет к беде, передает РБК.

«И если люди сами их выключают, либо создают искусственные помехи, то чего мы тогда хотим?», — задался вопросом Чуприян.

Во время ареста технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутова стало известно, что он знал об опасном уровне метана в «Листвяжной», но не стал приостанавливать работы, несмотря на опасность взрыва.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября. Всего погиб 51 человек, включая спасателей МЧС, которые отправились на поиски горняков. Ранее последнее тело извлекли из шахты.