Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 06:47
06:43
Общество
Депутат Бессараб: россияне к Новому году получат пенсии и праздничные премии
06:41
Происшествия
Пожар в японской Осаке привел к 27 пострадавшим в критическом состоянии
06:27
Общество
Шерегеш оказался в числе популярных направлений для новогодних корпоративов
06:22
Общество
Психологический портрет россиян во время пандемии назвали достойным
06:11
Общество
Нутрициолог Половинская предупредила о вреде апельсинов для зубной эмали
06:00
Политика
«На дровах не согреешься»: реален ли дефицит газа на Украине
05:58
Общество
Роспотребнадзор указал на пугающую скорость распространения омикрон-штамма
05:50
Общество
Эксперт Зокколан посоветовала употреблять оливковое масло и орехи для долголетия
05:45
Экономика
Польский журналист Щенсняк оценил успехи России в сельском хозяйстве
05:36
Политика
Политолог Данюк: морозы сорвут план Берлина против запуска «Северного потока — 2»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава МЧС Чуприян обозначил «прямой путь к беде» на шахте Листвяжная

Происшествия
Глава МЧС Чуприян обозначил «прямой путь к беде» на шахте Листвяжная
Global Look Press  /  Kemerovo Region Government

Москва, 17 декабря. Пренебрежение постоянным честным мониторингом концентрации метана на шахтах является «прямым путем к беде». Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

Так министр ответил на вопрос, возможно ли избежать аварий на шахтах, где есть высокая концентрация метана. По словам Чуприяна, существуют специальные приборы для объективного контроля уровня этого вещества. Если не заниматься честным мониторингом, а просто создавать видимость, это приведет к беде, передает РБК.

«И если люди сами их выключают, либо создают искусственные помехи, то чего мы тогда хотим?», — задался вопросом Чуприян.

Во время ареста технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутова стало известно, что он знал об опасном уровне метана в «Листвяжной», но не стал приостанавливать работы, несмотря на опасность взрыва.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября. Всего погиб 51 человек, включая спасателей МЧС, которые отправились на поиски горняков. Ранее последнее тело извлекли из шахты.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Глава МЧС Чуприян обозначил «прямой путь к беде» на шахте Листвяжная
мчс шахта чуприян листвяжная
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать