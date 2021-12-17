Генсек ООН Гутерреш предрек человечеству более тяжелые времена

Нью-Йорк, 17 декабря. Человечество ждут еще более тяжелые времена из-за пандемии, инфляции и климатического кризиса, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Пандемия коронавируса затянулась, а неравенство между людьми продолжает расти. При этом у развивающихся стран снижаются ресурсы для восстановления от пандемии, растут инфляция и госдолг. Кроме того, мир не укладывается в темпы решения климатического кризиса. В связи с этим Гутерреш выразил обеспокоенность и заявил, что если ситуация быстро не улучшится, человечество ждут более тяжелые времена.

«COVID-19 никуда не делся. Становится ясно, что одними вакцинами пандемию не одолеть. Вакцины предотвращают госпитализацию и смерть большинства тех, кто привился, замедляют распространение вируса. Тем не менее, распространение не спадает. Это вызвано несправедливым распределением вакцин и нежеланием вакцинироваться», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия, Китай и Индия не разделяют подходы, изложенные в резолюции ООН по климату и безопасности. Авторами резолюции были Ирландия и Нигер. Они пытались закрепить в документе тематику, которая выходит за пределы мандата Совета Безопасности ООН.