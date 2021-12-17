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Флорист Сафронова посоветовала заменить новогоднюю елку комнатными растениями

Общество
Флорист Сафронова посоветовала заменить новогоднюю елку комнатными растениями
pixabay.com

Москва, 17 декабря. Елка является одним из основных инструментов для создания новогоднего настроения, однако возможности установить ее в доме иногда нет. Какие существуют альтернативы, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По словам специалиста, елку можно сделать своими руками, либо украсить люстру с помощью игрушек и хвойных веток. Если дома есть комнатные растения, то обратить внимание стоит и на них, передает радио Sputnik.

«Горшок любого растения можно украсить или купить новогодний горшок, их достаточно во всех магазинах. Можно насыпать на землю искусственный снег, привязать к растению маленькие елочные игрушки, мишуру. Тут уже полностью ваша фантазия», — рассказала Сафронова.

Если все же хочется именно ель, то можно купить хвойное дерево в горшочке. Оно, как правило, отличается долговечностью, однако его не стоит держать у батареи, предупредила флорист.

Если возможность приобрести елку все же есть, а выбор при этом стоит между искусственной и настоящей, то стоит задуматься об экологии. Эксперт Анна Гаркуша рассказала, как минимизировать ущерб природе.

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