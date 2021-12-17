Флорист Сафронова посоветовала заменить новогоднюю елку комнатными растениями

Москва, 17 декабря. Елка является одним из основных инструментов для создания новогоднего настроения, однако возможности установить ее в доме иногда нет. Какие существуют альтернативы, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По словам специалиста, елку можно сделать своими руками, либо украсить люстру с помощью игрушек и хвойных веток. Если дома есть комнатные растения, то обратить внимание стоит и на них, передает радио Sputnik.

«Горшок любого растения можно украсить или купить новогодний горшок, их достаточно во всех магазинах. Можно насыпать на землю искусственный снег, привязать к растению маленькие елочные игрушки, мишуру. Тут уже полностью ваша фантазия», — рассказала Сафронова.

Если все же хочется именно ель, то можно купить хвойное дерево в горшочке. Оно, как правило, отличается долговечностью, однако его не стоит держать у батареи, предупредила флорист.

Если возможность приобрести елку все же есть, а выбор при этом стоит между искусственной и настоящей, то стоит задуматься об экологии. Эксперт Анна Гаркуша рассказала, как минимизировать ущерб природе.