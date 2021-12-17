Опрос HeadHunter: российские компании отказываются от новогодних корпоративов

Москва, 17 декабря. Только около 40% российских компаний уверены, что проведут новогодний корпоратив для своих сотрудников. Частой причиной для отказа от праздников становится опасность COVID-19 и отсутствие денег, показал опрос HeadHunter.

Не проводят корпоративы в принципе 17% российских компаний. Из оставшихся 83% только половина уверена в том, что праздник состоится. Руководство 28% компаний пока не пришли к общему решению, сообщает «Российская газета».

Отказом от новогоднего корпоратива чаще всего становится опасность пандемии. Четверть компаний заявили о недостатке средств для проведения праздника, в каждой 20-й организации сотрудники сами приняли такое решение.

Готовы к корпоративу больше всего в Иркутской и Кемеровской областях. В этих регионах больше 60% компаний устроят праздник для сотрудников. Полностью оплатить корпоратив готовы 44% компаний, в 32% случаев работников попросят скинуться, чтобы частично покрыть расходы.

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