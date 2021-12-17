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Евросоюз поддержал усилия в рамках «нормандского формата» по Украине
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Евросоюз поддержал усилия в рамках «нормандского формата» по Украине

Политика
Евросоюз поддержал усилия в рамках «нормандского формата» по Украине
pixabay.com

Брюссель, 17 декабря. Лидеры Евросоюза поддержали дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса, подтвердив свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

При этом в ЕС предупредили о жестком ответе на любую военную агрессию в сторону Киева. Об этом говорится в опубликованных выводах по итогам обсуждения ситуации у границ Украины и России.

«ЕС поддерживает дипломатические усилия, а также усилия в рамках "нормандского формата" по полному выполнению минских соглашений», — сказано в документе.

Украина и страны Запада обеспокоены в связи с якобы усилением «агрессии» со стороны России вблизи украинских границ. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Москва может перемещать свои войска на своей территории на свое усмотрение.

Ранее советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым. Во время переговоров стороны обсудили обстановку вокруг Украины.

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