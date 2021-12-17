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Глава «Нафтогаза» Витренко призвал украинцев экономить газ

Экономика
Глава «Нафтогаза» Витренко призвал украинцев экономить газ
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 декабря. Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал украинцев экономить голубое топливо, так как компания не сможет покрывать разницу цен.

Витренко считает, что коммунальным предприятиям нужно переходить с природного газа на биогаз. Об этом он заявил на телеканале «1+1».

«Мы честно говорим: если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу. Поэтому это будет серьезный разговор и внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, который определяет источники и использование средств, и с потребителями, украинцами. Мы действительно будем садиться и решать, как проживать», — сказал глава «Нафтогаза».

По его словам, биогаз можно получать с отходов сельхозпроизводства, либо с переработки мусора. Витренко на фоне текущего кризиса в стране призвал украинцев экономить.

Ранее глава «Нафтогаза» возмутился решением Германии сертифицировать часть российского газопровода «Северный поток — 2». Витренко посчитал это издевательством над европейскими правилами, передает «Царьград».

Также руководитель компании признал, что на Украине остались критически малые запасы угля. Однако в плане газа ситуация не такая безысходная.

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