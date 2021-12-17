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Аналитик Коган перечислил основные принципы экономного расходования денег

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 03:15
Экономика
Аналитик Коган перечислил основные принципы экономного расходования денег
www.pexels.com

Москва, 17 декабря. Сократить последствия инфляции можно за счет поиска новых источников доходов, однако есть и другие способы сократить траты. Подробнее об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

В первую очередь специалист советует пользоваться дисконтными и накопительными картами. Их можно не носить с собой постоянно, а скачать специальное приложение на смартфон для хранения всех штрих-кодов. В некоторых сетях достаточно назвать свой номер телефона. Таким образом можно сэкономить до 30%, а накопленными баллами расплачиваться, закрывая до 100% чека, пояснил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Также аналитик советует завести дневник покупок и трат, чтобы понять, сколько лишнего покупается, и что можно исключить. По словам Когана, импортные товары будут дорожать в 2022 году, поэтому такие приобретения лучше совершать лишь по мере необходимости.

Хранить сбережения лучше всего в облигациях крупных компаний-лидеров своих секторов. Также желательно иметь резерв денежных средств в размере полугодового заработка, заключил специалист.

Секторальные санкции США и Евросоюза не принесли «особо негативного эффекта» курсу рубля. Отечественная валюта способна показать хорошую динамику, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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