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Бывшего подрядчика Пентагона арестовали в США по подозрению в шпионаже в пользу Москвы

Политика
Бывшего подрядчика Пентагона арестовали в США по подозрению в шпионаже в пользу Москвы
wikipedia.org  /  USGS / Public Domain

Вашингтон, 17 декабря. Бывший подрядчик Пентагона был арестован в США по подозрению в попытке шпионажа в пользу России. Об этом сообщает минюст США.

Представители ведомства отмечает, что 63-летний Джон Роув-младший, который осуществил испытательную деятельность по контракту для оборонного ведомства, был задержан в Южной Дакоте. Американцу предъявили обвинение в том, что он якобы передал иностранному правительству секретную информацию, которая касается нацбезопасности США. Если мужчину признают виновным, то ему грозит пожизненный срок.

ФБР в свою очередь сообщает, что бывший подрядчик никак не контактировал с Москвой. По сведениям службы, Роув-младший стал жертвой подставной операции спецслужб США, в ходе которой он согласился сотрудничать с выдававшим себя за «российского агента» сотрудника бюро расследований.

Ранее сообщалось, что осужденный за шпионаж гражданин США Пол Уилан пытался получить сведения о студентах вуза ФСБ. Иностранца приговорили к 16 годам лишения свободы.

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сша пентагон шпионаж
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