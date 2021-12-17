Зампостпреда Кузьмин назвал Украину проектом «анти-Россия»

Нью-Йорк, 17 декабря. Украина превращается в проект «анти-Россия» — озлобленное и постоянно просящее государство.

При этом Киев по многим вопросам действует в ущерб своим же интересам. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Генассамблеи.

«Украину, к сожалению, старательно превращают в проект "анти-Россия" — озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам и интересам простых украинцев — лишь бы во вред России», — заявил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подставил Украину «под пушки» министра обороны России Сергея Шойгу. Зеленский заявил, что при полномасштабной войне с РФ Украина якобы будет защищать Запад, передает «Царьград».

Также в НАТО сообщили о готовности укрепления доверия с Москвой. Кроме того, европейские лидеры недавно поддержали дипломатическое урегулирование кризиса на Украине.