Нью-Йорк, 17 декабря. Российский Крым отличается от украинского соблюдением права жителей, рассказал зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Он призвал иностранцев лично приехать на полуостров и убедиться в этом.

Кузьмин заявил, что Россия гарантирует соблюдение прав человека на всей территории страны, это касается и Крыма. Об этом он рассказал в Генассамблее, комментируя резолюцию Украины, посвященную положению в области прав человека в Крыму и Севастополе.

«В российском Крыму (в отличие от украинского) на законодательном уровне четко закреплена линия на соблюдение языкового равенства и разнообразия. Сегодня, в отличие от украинского периода, активно функционируют бюджетные крымско-татарский телеканал "Миллет" ("Народ") и радиоканал "Ветан" ("Родина")», — сказал Кузьмин.

Ранее французские читатели издания Le Figaro потребовали от Украины вернуть все русскоязычные территории. При этом они не поверили в то, что Москва якобы готовит вторжение в страну, передает «Царьград».

Также Киев захотел присоединить зарубежные территории, которые населены украинцами, по примеру французских заморских департаментов. Этот вопрос на Украине рассматривали при экс-главе государства Петре Порошенко в 2018 году.