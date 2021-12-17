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Врач Шугушев перечислил возможные последствия заражения штаммом «Омикрон»

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 02:40
Общество
Врач Шугушев перечислил возможные последствия заражения штаммом «Омикрон»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 декабря. Постковидный синдром у заразившихся штаммом «Омикрон» может иметь свои особенности, отличающие его от других вариантов COVID-19. Об этом сообщил врач-кардиолог Заурбек Шугушев.

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, долгое время могут испытывать недомогание, которое специалисты называют постковидным синдромом. Обсуждать омикрон-штамм коронавируса можно исключительно теоретически, поскольку он изучен не до конца. Как он поведет себя на практике в России, пока неизвестно, но, вероятно, ситуация будет схожа с заражением другими вариантами коронавируса, рассказал Шугушев в интервью радио Sputnik.

По его словам, основные симптомы болезни, вызванной «Омикроном», почти не отличается от других вариантов коронавируса. Некоторые из них могут сохраняться дольше, чем сердечно-сосудистые нарушения, характерные для постковидного симптома.

«Усталость, боль в суставах, головная боль и другие симптомы (омикрон-штамма. — Прим. ред.) могут сохраняться еще дольше, чем осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Коронавирус очень хорошо проникает в нервную систему и, к сожалению, способен жить в ней долгие месяцы», — отметил врач.

Однако, как предполагает Шугушев, заражение омикрон-штаммом может протекать легче, соответственно и последствия для организма будут не такими серьезными.

Ранее, как сообщало издание «Ямал-Медиа», в России число заразившихся с официально подтвержденным штаммом «Омикрон» возросло с 16 до 26 человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

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коронавирус постковидный синдром омикрон
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