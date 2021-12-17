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Аналитик Потавин заверил в стабильности рубля на фоне возможных санкций Запада

Экономика
Аналитик Потавин заверил в стабильности рубля на фоне возможных санкций Запада
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 декабря. Секторальные санкции США и Евросоюза не принесли «особо негативного эффекта» курсу рубля. Отечественная валюта способна показать хорошую динамику, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Специалист напомнил, что США заявляли о возможном отключении России от системы SWIFT. Однако это будет лишь отключением от системы обмена сообщениями, вместо этого возможно использование Национальной платежной системы или российского аналога — СПФС, пояснил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Аналитик убежден, что санкции против России в энергетической сфере маловероятны, так как страна занимает значимое место на мировом рынке, и такой вариант не выгоден для Запада.

Ситуация скорее всего будет стабильной, а в дальнейшем улучшится. Курс рубля способен на хорошую динамику и укрепление на 71,5 за доллар, заключил эксперт.

Российские эксперты ранее прокомментировали мнение американского инвестора Марка Мобиуса о том, что китайская валюта отвоевывает на международных рынках позиции. Такие шансы есть.

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санкции запад рубль
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