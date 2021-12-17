Медицинский регулятор CDC посоветовал не использовать вакцину Johnson & Johnson в США

Вашингтон, 17 декабря. Специалисты американского медицинского регулятора CDC посоветовали по возможности воздержаться от использования препарата против коронавирусной инфекции Johnson & Johnson. Причиной этого являются осложнения с тромбами.

Специалисты отдали собственные голоса за совет, согласно которому, в случае наличия других препаратов, созданных по технологии mRNA организациями Pfizer и Moderna, необходимо применить именно их.

На территории США недавно были зарегистрированы десятки случаев осложнений с появлением тромбов у людей, которые прошли вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Однако такие случаи все еще крайне редки.

Регулятору придется решить, последует ли он рекомендации собственных специалистов или нет. Использование препарата Johnson & Johnson приостановили в апреле, однако спустя время применение вакцины было возобновлено по совету ученых.

Компания Janssen ранее сообщила, что готова доставлять Johnson & Johnson на территорию России. Организация планировала провести переговоры со всеми сторонами.