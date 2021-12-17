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Режиссер Сокуров назвал написанное им письмо для СПЧ не для журналистов

Общество
Режиссер Сокуров назвал написанное им письмо для СПЧ не для журналистов
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Москва, 17 декабря. Режиссер Александр Сокуров заявил, что отправленное им письмо в президентский Совет по правам человека (СПЧ) и на имя главы Валерия Фадеева «не для публичного обсуждения».

Недавно некоторые издания заявили, что кинорежиссер написал обращение на имя главы СПЧ, в котором извинился за инцидент с главой российского государства Владимиром Путиным. Сокуров также якобы сообщил, что его предупреждали о вероятных угрозах.

Кинорежиссер во время беседы с РИА Новости признался, что написал письмо в Совет по правам человека и Фадееву. Однако, по словам Сокурова, он не может это контролировать. Режиссер подчеркнул, что не понимает, как эти сведения попали в издания. По его словам, эта информация не предназначена для «публичного обсуждения».

Политолог Станислав Ткаченко недавно заявил, что выступление Сокурова на заседании СПЧ было провокационным.

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спч сокуров фадеев
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