Режиссер Сокуров назвал написанное им письмо для СПЧ не для журналистов

Москва, 17 декабря. Режиссер Александр Сокуров заявил, что отправленное им письмо в президентский Совет по правам человека (СПЧ) и на имя главы Валерия Фадеева «не для публичного обсуждения».

Недавно некоторые издания заявили, что кинорежиссер написал обращение на имя главы СПЧ, в котором извинился за инцидент с главой российского государства Владимиром Путиным. Сокуров также якобы сообщил, что его предупреждали о вероятных угрозах.

Кинорежиссер во время беседы с РИА Новости признался, что написал письмо в Совет по правам человека и Фадееву. Однако, по словам Сокурова, он не может это контролировать. Режиссер подчеркнул, что не понимает, как эти сведения попали в издания. По его словам, эта информация не предназначена для «публичного обсуждения».

Политолог Станислав Ткаченко недавно заявил, что выступление Сокурова на заседании СПЧ было провокационным.