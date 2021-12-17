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Автоэксперт Горбачев посоветовал при отказе тормозов притереться машиной к отбойникам

Общество
Автоэксперт Горбачев посоветовал при отказе тормозов притереться машиной к отбойникам
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Москва, 17 декабря. Отказ тормозов является крайне редким явлением в современных автомобилях. Однако если такая поломка все же произошла, необходимо знать, как остановить машину, об этом рассказал автомобильный эксперт Михаил Горбачев.

По его словам, двухконтурная система продумана таким образом, чтобы при вытекании тормозной жидкости из одного контура она оставалась в другом. Как объяснил Горбачев, даже когда тормоза стали вялыми, они по-прежнему работают, и для остановки нужно несколько раз качать тормозную педаль. Однако если машина долго не обслуживалась, необходимо затормозить автомобиль другим способом, передает «Прайм».

«Самый лучший вариант — это касательный способ торможения. Если на дороге стоят отбойники, то можно притереться к отбойникам боковиной автомобиля или, к примеру, к автобусу», — рассказал автоэксперт.

По словам Горбачева, автомобилисты также могут столкнуться с ситуацией, когда в лобовое стекло машины попадают камни. Он объяснил, что если происшествие случилось на дороге, необходимо сбавить скорость, включить поворотник и остановиться у обочины.

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