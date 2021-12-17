Инвестор Верников: юань имеет шансы стать ведущей резервной валютой через 20-50 лет

Москва, 17 декабря. Российские эксперты прокомментировали мнение американского инвестора Марка Мобиуса о том, что китайская валюта отвоевывает на международных рынках позиции.

Основатель инвестиционной компании из США Mobius Capital Partners отмечает, что в КНР один из самых крупных золотовалютных резервов в мире, поскольку страна производит данный драгметалл. Также китайцы провели ряд успешных переговоров с дружественными странами о том, чтобы использовать юань в качестве резервной валюты.

Президент СРО «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий в беседе с «Известиями» отмечает, что озвученный Марком Мобиусом сценарий не кажется невозможным. По мнению эксперта, Китай продолжит планомерно наращивать договоренности с зарубежными государствами об использовании юаня в качестве резервной валюты.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников считает, что многое будет зависеть от политической ситуации. Шансы юаня стать ведущей резервной валютой через 20-50 лет есть, полагает он.

Мобиус стал известен благодаря инвестициям в инструменты развивающихся рынков. Он много вкладывался в активы на территории России, стран Восточной Европы, а также инвестировал в Азии.