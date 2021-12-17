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Объем продаж автомобилей возрастом до одного года побил пятилетний рекорд

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 01:31
Общество
Объем продаж автомобилей возрастом до одного года побил пятилетний рекорд
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Москва, 17 декабря. Нехватка новых автомобилей на российском рынке привела к росту продаж машин с пробегом. При этом наблюдается увеличение продаж авто возрастом до одного года.

За последние 11 месяцев объем автомобилей возрастом до одного года занял до 0,6% от общего числа. Это рекордный показатель за последние пять лет, сообщает издание «Известия».

Директор компании «СибАвтоКонсалт» Дмитрий Мельников назвал главную причину увеличения объемов продаж подержанных автомобилей — падение доходов россиян.

«Многие оказались в ситуации, когда платить кредит за почти новую машину они просто не в состоянии. Еще сейчас крайне выгодно продавать б/у автомобили, выгодно как никогда. Поэтому многие автовладельцы, в том числе и почти новых машин, решили на этом подзаработать», — высказался он.

Кроме того, Мельников добавил, что автовладельцы теперь реже продают свои машины, так как считают, что приобрести другое транспортное средство на вырученную сумму практически невозможно. По этой причине объемы продаж более свежих автомобилей увеличились на рынке.

Ранее сообщалось, что праворульные подержанные автомобили стали популярными среди россиян. Больше всего такими машинами интересуются жители Дальнего Востока и Сибири, следует из статистики сервиса «Авито Авто».

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