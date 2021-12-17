НАТО сообщила о готовности укрепления доверия с Москвой

Брюссель, 17 декабря. Североатлантический альянс готов работать над мерами по укреплению доверия с Москвой. Об этом сказано в опубликованном заявлении НАТО.

В сообщении сказано, что Альянс готов работать над укреплением мер доверия, если Кремль предпримет «конкретные шаги» по снижению напряженности. Лидеры Европы также недавно поддержали дипломатическое урегулирование кризиса на Украине.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг недавно сообщил, что НАТО продолжит оказывать военную поддержку Украине. По его словам, благодаря этой помощи укрепляется ВСУ.