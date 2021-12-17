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Украина испытывает острый дефицит запасов угля

Экономика
Украина испытывает острый дефицит запасов угля
pixabay.com

Киев, 17 декабря. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что на Украине остались критически малые запасы угля. Однако в плане газа ситуация не такая безысходная.

Витренко отметил, что сейчас поставляется «много угля», в том числе топлива. Также он добавил, что на 1 января 2022 ожидается на три процента больше запасов газа, чем средние показатели, зафиксированные в 2015–2019 годах. Об этом он заявил на телеканале «1+1».

«Уголь — его сейчас критически малые запасы. Меньше, чем обычно», — сказал глава «Нафтогаза».

Ранее дефицит угля вынудил власти Украины перевести свои ТЭС и ТЭЦ на газ. Власти страны намерены заменить уголь на станциях голубым топливом из-за критически низких запасов ресурса на складах, а также из-за проблем с поставкой электроэнергии из Белоруссии.

Пока нет информации, по какой цене газ будет поставляться на заводы. Аналитики также прогнозируют возможность веерных отключений из-за недостатка угля.

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уголь нафтогаз запас
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