Украина испытывает острый дефицит запасов угля

Киев, 17 декабря. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что на Украине остались критически малые запасы угля. Однако в плане газа ситуация не такая безысходная.

Витренко отметил, что сейчас поставляется «много угля», в том числе топлива. Также он добавил, что на 1 января 2022 ожидается на три процента больше запасов газа, чем средние показатели, зафиксированные в 2015–2019 годах. Об этом он заявил на телеканале «1+1».

«Уголь — его сейчас критически малые запасы. Меньше, чем обычно», — сказал глава «Нафтогаза».

Ранее дефицит угля вынудил власти Украины перевести свои ТЭС и ТЭЦ на газ. Власти страны намерены заменить уголь на станциях голубым топливом из-за критически низких запасов ресурса на складах, а также из-за проблем с поставкой электроэнергии из Белоруссии.

Пока нет информации, по какой цене газ будет поставляться на заводы. Аналитики также прогнозируют возможность веерных отключений из-за недостатка угля.