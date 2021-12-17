Юрист Гудылев рассказал об обязательных условиях для внесудебного банкротства

Москва, 17 декабря. Россиянам с сентября 2020 года стала доступна внесудебная процедура банкротства. Об этом сообщил партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Сергей Гудылев.

По словам специалиста, внесудебная процедура возможна при долге от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, также важен срок неисполнения, который должен составлять шесть месяцев. Кроме того, расходы на судебный порядок могут обойтись в 25 тыс. рублей, поскольку финансовый управляющий имеет право потребовать уплату данной суммы в качестве вознаграждения. Гудылев добавил, что внесудебная процедура проводится бесплатно при взаимодействии с МФЦ.

Однако внесудебное банкротство не даст освободиться от дальнейшего исполнения обязательств перед кредитными организациями, которых должник не указал в соответствующем списке.

«Это новшество направлено против злоупотреблений, связанных с неоповещением кредиторов о процедуре внесудебного банкротства и с «тайным» освобождением от обязательств», — рассказал Гудылев в интервью «Известиям».

Он также отметил, что кредитор может оспорить решение по внесудебной процедуре, возбудить судебное производство и принять меры для возврата имущества.

Ранее сообщалось, что россиянам спишут более 2 млрд рублей долгов в рамках процедуры внесудебного банкротства. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов