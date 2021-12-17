Генпрокуратура намерена без суда блокировать сайты за продажу водительских прав

Москва, 17 декабря. Генпрокуратура РФ прорабатывает вариант досудебной блокировки сайтов за продажу автомобильных прав в интернете.

«Известия» сообщают, что о проработке таких мер в письме зампреду комитета Госдумы по безопасности Анатолию Выборному сообщил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. Представитель ГП отмечает, что длительность судебной процедуры препятствует оперативному пресечению подобных нарушений.

Эксперты считают, что это повысит эффективность борьбы с мошенниками, полезным было бы и размещение на правах более качественных знаков отличия. Также необходимо расширить полномочия тех органов, которые будут ограничивать доступ к сайтам.

Ранее Госдума приняла закон об упрощенной идентификации человека по водительским правам. Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.