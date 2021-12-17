Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 02:11
02:02
Происшествия
Автомобиль влетел в столб на выезде со двора в Санкт-Петербурге
02:00
Общество
Почти 30 миллионов россиян хотели бы жить и работать в Крыму
01:55
Общество
Режиссер Сокуров назвал написанное им письмо для СПЧ не для журналистов
01:33
Общество
Автоэксперт Горбачев посоветовал при отказе тормозов притереться машиной к отбойникам
01:32
Экономика
Инвестор Верников: юань имеет шансы стать ведущей резервной валютой через 20-50 лет
01:31
Общество
Объем продаж автомобилей возрастом до одного года побил пятилетний рекорд
01:10
Политика
НАТО сообщила о готовности укрепления доверия с Москвой
01:07
Экономика
Украина испытывает острый дефицит запасов угля
00:55
Наука
Соблюдение масочного режима каждым девятым москвичом обеспечит победу над COVID-19
00:48
Общество
Юрист Гудылев рассказал об обязательных условиях для внесудебного банкротства
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Генпрокуратура намерена без суда блокировать сайты за продажу водительских прав

Общество
Генпрокуратура намерена без суда блокировать сайты за продажу водительских прав
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 17 декабря. Генпрокуратура РФ прорабатывает вариант досудебной блокировки сайтов за продажу автомобильных прав в интернете.

«Известия» сообщают, что о проработке таких мер в письме зампреду комитета Госдумы по безопасности Анатолию Выборному сообщил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. Представитель ГП отмечает, что длительность судебной процедуры препятствует оперативному пресечению подобных нарушений.

Эксперты считают, что это повысит эффективность борьбы с мошенниками, полезным было бы и размещение на правах более качественных знаков отличия. Также необходимо расширить полномочия тех органов, которые будут ограничивать доступ к сайтам.

Ранее Госдума приняла закон об упрощенной идентификации человека по водительским правам. Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Генпрокуратура намерена без суда блокировать сайты за продажу водительских прав
генпрокуратура водительские права блокировка сайтов
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать