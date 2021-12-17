ВОЗ объяснила важность вакцинации для защиты от коронавируса

Женева, 17 декабря. ВОЗ призвала всех вакцинироваться от коронавируса, так как это наилучший способ борьбы с «Омикроном». В организации также акцентировали внимание на бустерных дозах.

Новый штамм коронавируса зафиксирован уже почти в 80 странах мира. Так как мутация довольно быстро расходится по всему миру, а две дозы вакцины плохо защищают от «Омикрона», большинство правительств сильно ускорили кампании ревакцинации. При этом запреты на поездки уже не предотвратят распространение нового штамма, поэтому необходимо ускорить охват вакцинацией. Об этом рассказали эксперты «Известиям».

«Если вы имеете право на третью дозу и она вам доступна, примите ее», — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Ранее представитель ВОЗ заявил, что «Спутник V» могут одобрить в первом квартале 2022 года. ВОЗ в ближайшее время включит «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.