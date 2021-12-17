Дипломат Гаврилов: российские спутники могут стать альтернативной ДОН

Москва, 17 декабря. Россия имеет спутники, которые способны отслеживать передвижение военных как на территории Европы, так и в США. Соответствующей информацией поделился глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Гаврилов во время беседы с изданием «Известия» сообщил, что эти спутники могут стать альтернативой Договору по открытому небу (ДОН). Российская Федерация планирует покинуть этот Договор в субботу, 18 декабря.

Гаврилов заявил, что у Москвы есть спутниковая группировка, которая может мониторить любые перемещения военных в Европе и США. По словам дипломата, будущая судьба ДОН находится в ведении остающихся в договоре стран, но территориальный охват без России и США уменьшится в разы.

Западные издания недавно вспомнили о возможности Москвы использовать ракеты малой и средней дальности.