Visa введет плату за использование своего сервиса по безопасным платежам

Москва, 17 декабря. Платежная система Visa введет новый платный сервис по проведению безопасных трансакций в интернете с апреля следующего года.

Платформа цифровой аутентификации (DAF) Visa запустила еще в апреле этого года. Она призвана расширить возможности продавцов по получению полностью подтвержденных цифровых трансакций. Тарифы будут стоить от 250 долларов в месяц, пишут «Известия».

Система платежей сделает платной операции в онлайне, которые соответствуют требованиям 3D Secure. Этот стандарт обеспечивает отправление СМС или push-уведомления клиенту для подтверждения платежа. Новая версия позволит в некоторых случаях не вводить коды. Эксперты полагают, что это улучшит конверсию при проведении платежей, так как СМС не всегда может дойти. Также банку приходится оплачивать доставку этих сообщений.

Малые производители сельскохозяйственной продукции получат возможность размещать свой товар в крупных российских торговых сетях на льготных условиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Корпорации МСП.