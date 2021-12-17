Услуги сотовых операторов могут подорожать на 6-10% в России

Москва, 17 декабря. Российские сотовые операторы планируют увеличить тарифы, сообщили журналистам источники.

Два представителя отрасли сообщили, что стоимость услуг уже в начале Нового года может вырасти на 8-10%. Другой источник сообщил, что речь идет о возможном повышении цен на 6%.

ФАС отмечает, что подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов нет. Опрошенные «Известиями» эксперты считают рост тарифов вынужденной мерой — к этому подталкивают как экономические, так и регуляторные предпосылки: так, растут расходы на модернизацию сетей и хранения трафика абонентов.

Минцифры готовят меры по поддержке отрасли. Операторы официально не комментируют данную тему либо отрицает такие планы.

Ранее сообщалось, что сотовая связь в России подорожала более чем на один процент. До этого рынок оставался стабильным в течение года.