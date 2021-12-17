Туроператоры спрогнозировали рост спроса на вакцинные туры среди россиян

Москва, 17 декабря. Рост спроса на вакцинные туры за границу в ближайшее время может составить с 3-5 тысяч до 10 тысяч поездок в месяц. Такие показатели могут быть достигнуты из-за планов российских властей давать QR-коды после прививки зарубежными препаратами.

Продажи могут вырасти после новогодних праздников, когда в Европе снова откроются пункты вакцинации. Самыми популярными странами для вакцинных туров будут Хорватия, Сербия и Греция. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии, передают «Известия».

«В Хорватии вакцинация проводится без предварительной записи препаратами однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson или двухкомпонентными Pfizer, Moderna, AstraZeneca. В Сербии необходимо официальное подтверждение записи на прививку, а среди прочих доступна вакцина Sinopharm. Растет спрос и на вакцинные туры в Грецию: посольство этой страны лояльно к выдаче шенгенских мультивиз россиянам», — заявили в пресс-службе туроператора «Русский экспресс».

Ранее опрос показал, что 54% россиян положительно относятся к массовой вакцинации от COVID-19. По данным ВЦИОМ, 42% респондентов признались, что уже сделали прививку от COVID-19. При этом еще 27% пока только планируют вакцинироваться, а 29% — не стали бы прививаться.