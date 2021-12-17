Российские супермаркеты получат специальные зоны для сельхозпроизводителей

Москва, 17 декабря. Малые производители сельскохозяйственной продукции получат возможность размещать свой товар в крупных российских торговых сетях на льготных условиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Корпорации МСП.

Сообщается, что пилотная версия проекта «Фермерский островок» запустится в Уфе 17 декабря, а в Новосибирской и Омской областях — до конца этого года. Позже проект планируется расширить на всю Россию. По словам генерального директора корпорации МСП Александра Исаевича, такие «островки» будут функционировать по модели кооператива до 25 фермеров.

«Кооператив нужен, так как самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ритейлера фермеру не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения», — передают слова Исаевича «Известия».

Размер островков будет от 20 до 30 квадратных метров. Благодаря данному проекту российские фермеры смогут размещать свою продукцию в супермаркетах без необходимости соблюдать жесткие требования ретейлеров к поставщикам.

При этом с начала текущего года крымские фермеры заработали на продаже своей продукции 20 миллиардов рублей. За счет чего они смогли улучшить свои доходы, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин.