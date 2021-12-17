Применение маткапитала призвали распространить на приобретение земли

Москва, 17 декабря. Властям предложили одобрить применение материнского капитала для приобретения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Соответствующую инициативу в кабмин выдвинули большие риелторские компании. Власти направили обращение на рассмотрение в Минтруда, Минфин и Минстрой. Материал об этом подготовило издание «Известия».

Предложение поддержали члены общественного совета при Минстрое и ЖКХ. Мера поможет развитию ИЖС и в результате окажет положительное влияние на доступность жилья. Соответствующее мнение озвучили авторы инициативы. В данный момент материнский капитал возможно использовать лишь на приобретение готовых частных домов и квартир.

В Госдуме недавно одобрили закон о распространении возможностей отцов при получении материнского капитала.