«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу

Москва, 17 декабря. Российская компания «Газпром» не забронировала на пятницу мощности трубопровода «Ямал — Европа» для транзита газового топлива через Польшу. Об этом следует из данных аукциона площадки GSA Platform.

В ходе торгов предлагалось забронировать мощность газопровода «Ямал — Европа» объемом в 89,1 миллиона кубометров на точке входа в участок магистрали, расположенный на территории Польши. Однако «Газпром» от данного предложения отказался.

Трубопровод «Ямал — Европа» вместе с «Северным потоком — 2» и украинской газотранспортной системой составляет один из главных маршрутов поставок российского газового топлива в страны Европы. Его протяженность составляет более двух тысяч километров. Газопровод проходит через такие страны, как Россия, Белоруссия, Польша и Германия, и способен пропускать до 33 миллиардов кубометров топлива ежегодно.

Ранее глава польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский попросил российский «Газпром» увеличить поставки природного газа на территорию страны. По его словам, Варшава нуждается в большем объеме поставок топлива для поддержания энергетической безопасности зимой.