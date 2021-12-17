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Генассамблея ООН одобрила резолюцию Москвы по борьбе с героизацией нацизма

Политика
Генассамблея ООН одобрила резолюцию Москвы по борьбе с героизацией нацизма
pixabay.com

Москва, 17 декабря. Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

Согласно итогам голосования, США и Украина оказались единственными странами в ГА ООН, которые выступили против российской резолюции. За документ проголосовали представители 130 стран, воздержались 49.

Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования. Они должны быть нацелены на пересмотр итогов Второй мировой войны (ВМВ) и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время нее.

Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. В частности, речь идет о нанесении граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам ВМВ. Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами.

Ранее МИД РФ заявил, что США сравнили пропаганду нацизма с «проявлением свободы выражения мнений». Россия выразила сожаления в связи с подобными заявлениями.

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