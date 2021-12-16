Восемь технологических компаний Китая попали в санкционный список США

Вашингтон, 16 декабря. Вашингтон ввел санкции против восьми китайских технологических компаний за поддержку биометрического наблюдения и слежки за этническими и религиозными меньшинствами в стране.

В санкционном списке оказались компания Cloudwalk Technology, Yitu Ltd, а также шесть организаций из других провинций. Об этом сообщает министерство финансов США.

«Список китайских компаний военно-индустриального комплекса обновлен. Добавлены организации в список управления по контролю за иностранными активами», — говорится на сайте минфина.

По данным ведомства, такие меры были введены за активную поддержку биометрического наблюдения и слежки за меньшинствами в Китае, особенно за мусульманским уйгурским меньшинством в Синьцзяне. В минфине уточнили, что санкциями хотели продемонстрировать связь частных фирм и наблюдений в оборонном секторе для угнетения меньшинств.

Ранее сообщалось, что более 35 зарубежных организаций попали в черный список минторга США. В перечень компаний, действия которых осуждают в американском ведомстве, попали корпорации из Грузии, Китая, Малайзии и Турции.