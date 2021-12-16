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Мегалайн ознакомил президента России Владимира Путина с проектом сети ТПУ в Петербурге

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 23:46
Общество
Мегалайн ознакомил президента России Владимира Путина с проектом сети ТПУ в Петербурге
kremlin.ru

Санкт-Петербург, 16 декабря. Заседание наблюдательного и экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под руководством президента России Владимира Путина прошло 16 декабря на Новом Арбате, 36.

Участники встречи ознакомились с результатами рейтинга качества жизни регионов. Также были представлены информация о ходе реализации Национальной социальной инициативы и новая стратегия АСИ до 2024 года.

Новую стратегию АСИ проиллюстрировали на выставке проектов, которую посетил глава государства. Выставка размещена в «Точке кипения» АСИ — пространстве коллективной работы, где обсуждаются и разрабатываются инициативы для социально-экономического развития страны.

В целях создания комфортной транспортной инфраструктуры для жителей и гостей Северной Столицы компания Мегалайн представила проект строительства сети транспортно-пересадочных узлов в Санкт-Петербурге.

В Петербурге с 1992-го по 2021 год нагрузка на транспортную сеть увеличилась более чем в два раза. Изменились стандарты качества жизни, но транспортная система города не претерпела значительных изменений: пассажирская инфраструктура общественного транспорта отстает от современных требований.

Ежедневно общественным транспортом пользуются более 6.5 млн. человек, включая жителей Ленинградской области и других регионов, что составляет 1.5 млрд. поездок в год. В летний период город особенно привлекателен для туристов, так как он становится площадкой для масштабных мероприятий. При этом 85% пассажиров недовольны существующей инфраструктурой, в том числе в связи с длительностью пересадок с одного вида транспорта на другой, удаленностью остановок общественного транспорта от метро и отсутствием сервисной инфраструктуры.

В целях повышения удовлетворенности пассажиров от всей транспортной системы города Мегалайн предлагает строительство 61 транспортно-пересадочного узла. При реализации проекта создания ТПУ 72% или 3,8 млн жителей города получат 5-ти минутную транспортную доступность к ежедневным сервисам в составе транспортных узлов.

В 2014 году в городе была утверждена государственная программа по созданию ТПУ и компания «Мегалайн» за счет внебюджетных средств готова ускорить ее реализацию.

Общий объем инвестиций составит 186 млрд рублей, бюджетная эффективность 140 млрд рублей, а также будет создано более 30 тысяч рабочих мест.

Компания Мегалайн обратилась к Президенту РФ с просьбой поддержать реализацию проекта, чтобы открыть первый ТПУ в Санкт-Петербурге в 2024 году.

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