Путин подверг критике идею о возрождении трудовых артелей

Москва, 16 декабря. Российский президент Владимир Путин прокомментировал идею о возрождении трудовых артелей в России.

Путину на выставке АСИ рассказали, что вопрос подъема доходов граждан не решается линейными способами. Лидеру представили предложение возродить трудовые артели: когда человека учили бесплатно, и когда он становился опытным, он делился частью доходов.

«Когда человек добивается чего-то, а потом начинает делиться частью своего дохода с коллективом, то пропадает желание добиваться еще большего. Это проблема», — заявил он.

Российский лидер отметил, что не шутит — делиться своими доходами не нравится молодым людям. Это связано с тем, что когда человек чего-то добивается и начинает больше зарабатывать, он должен отдать в коллектив.

«На каком-то этапе это, может быть, неплохо, но потом нужно дать человеку получать столько, сколько он заработал», — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства сообщил, что законопроект о единой системе публичного правительства нужен для упорядочивания норм управления. Они должны быть в соответствии с измененной Конституцией, подчеркнул он.