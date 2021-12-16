Путин поручил проработать вопрос необоснованного роста цен на школьное питание

Москва, 16 декабря. Глава Минэкономразвития Максим Решетников займется вопросом борьбы с необоснованным ростом цен на питание в школьных столовых. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Он призвал проработать вопрос создания комплексов школьного питания «от поля до тарелки». При этом они должны быть составлены с соблюдением действующих норм законодательства о контрактной системе. Об этом Путин сообщил во время заседания набсовета Агентства стратегических инициатив.

«Тема бесплатного питания в школах — есть идея — создавать комплексы, от поля что называется до стола, до тарелки», — заявил российский президент.

Путин также подчеркнул необходимость поддержки бизнеса, который начнет вкладывать средства в развитие соответствующих комплексов. Обращаясь к Решетникову, президент призвал вместе с этой задачей проработать инструменты борьбы с необоснованным повышением цен на школьное питание.

Помимо этого, ранее глава государства поручил Министерству здравоохранения и социальному блоку правительства России проработать вопрос своевременных анализов и скрининга на ранних стадиях беременности. Путин добавил, что важно использовать только современные методики в данной сфере.