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Путин поручил проработать вопрос необоснованного роста цен на школьное питание

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 23:22
Общество
Путин поручил проработать вопрос необоснованного роста цен на школьное питание
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 16 декабря. Глава Минэкономразвития Максим Решетников займется вопросом борьбы с необоснованным ростом цен на питание в школьных столовых. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Он призвал проработать вопрос создания комплексов школьного питания «от поля до тарелки». При этом они должны быть составлены с соблюдением действующих норм законодательства о контрактной системе. Об этом Путин сообщил во время заседания набсовета Агентства стратегических инициатив.

«Тема бесплатного питания в школах — есть идея — создавать комплексы, от поля что называется до стола, до тарелки», — заявил российский президент.

Путин также подчеркнул необходимость поддержки бизнеса, который начнет вкладывать средства в развитие соответствующих комплексов. Обращаясь к Решетникову, президент призвал вместе с этой задачей проработать инструменты борьбы с необоснованным повышением цен на школьное питание.

Помимо этого, ранее глава государства поручил Министерству здравоохранения и социальному блоку правительства России проработать вопрос своевременных анализов и скрининга на ранних стадиях беременности. Путин добавил, что важно использовать только современные методики в данной сфере.

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Владимир Путин президент россии рост цен школьное питание школьные столовые
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