Москва, 16 декабря. Законопроект о единой системе публичного правительства нужен для приведения норм в соответствии с измененной Конституцией. Заявление сделал глава российского государства Владимир Путин.

Российский президент во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив сообщил, что законопроект о единой системе публичной власти является требованием обновленной Конституции.

Глава российского государства также недавно оценил предложение предоставить регионам страны контроль за вывозом строительных отходов.