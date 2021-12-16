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Путин: проект о единой системе публичной власти является требованием Конституции

Политика
Путин: проект о единой системе публичной власти является требованием Конституции
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 16 декабря. Законопроект о единой системе публичного правительства нужен для приведения норм в соответствии с измененной Конституцией. Заявление сделал глава российского государства Владимир Путин.

Российский президент во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив сообщил, что законопроект о единой системе публичной власти является требованием обновленной Конституции.

Глава российского государства также недавно оценил предложение предоставить регионам страны контроль за вывозом строительных отходов.

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путин конституция закон
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