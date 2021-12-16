Проект комплексного развития территории «Горская» был представлен Президенту России Владимиру Путину

Санкт-Петербург, 16 декабря. 16 декабря на Новом Арбате 36 состоялось заседание наблюдательного и экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под руководством Президента РФ Владимира Путина.

Оно было посвящено качеству жизни регионов и реализации Национальной социальной инициативы. В рамках заседания были рассмотрены два крупных Петербургских инвестиционных проекта компании Мегалайн, которые затрагивают будущее Санкт-Петербурга. Один из них — проект развития бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений от наводнений «Горская».

В настоящее время территория принадлежит городу и не используется, находится в заброшенном состоянии, с несанкционированными свалками и горами строительного мусора.

Мегалайн планирует создать на территории, площадью более 110 га, высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Драйверами развития территории выбрано четыре направления: IT—деревня (крупнейший на Северо-Западе инновационный кластер), современные промышленно-складские объекты формата Light Industrial (помещения площадью до 2000 квадратных метров, пользующиеся спросом у малого и среднего бизнеса), гостиничная и сервисная инфраструктура, а также культурный кластер. На территории появятся общественные пространства, Музей дамбы со смотровой площадкой, благоустроенные набережные, велодорожки и иная инфраструктура для комфортной городской среды.

Инвестор разработал несколько вариантов развития территории (мастер-плана). По каждому из инфраструктурных объектов аналитики компании подготовили финансово-экономическую модель, описывающую бюджетную эффективность от реализации проекта для федерального и регионального бюджета.

В частности, объем налоговых поступлений в течение ближайших 15 лет составит 31,6 млрд. руб., также появятся более 14,5 тыс. рабочих мест для жителей города. Масштабное освоение Территории, в том числе создание транспортной и инженерной инфраструктуры, будет осуществляться за счет средств компании «Мегалайн», без использования бюджетного финансирования.

Общий объем инвестиций составит более 60 млрд. руб.

Для отбора лучших международных и отечественных практик развития территории Мегалайн проводит международный архитектурный конкурс. Мероприятие проходит при поддержке Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP), Совета по экологическому строительству в России (RuGBC), а также Ассоциации ландшафтных архитекторов РФ. Генеральный партнер — АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). Специальный партнер — Международная академия архитектуры (IAA). Оператор конкурса — Агентство стратегического развития «ЦЕНТР». Представитель компании «Мегалайн» пригласила Президента РФ на объявление победителя конкурса, которое состоится в рамках ПМЭФ-2022 и обратилась к Президенту РФ с просьбой поддержать реализацию проекта.