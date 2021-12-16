Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 23:09
22:58
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге
22:45
Происшествия
Капитан полиции в Петербурге прострелил себе ногу при сдаче оружия
22:16
Общество
Проект комплексного развития территории «Горская» был представлен Президенту России Владимиру Путину
22:00
Видео
#БЕЗФИЛЬТРОВ c Настей Стецевят. Сколько зарабатывает донор яйцеклетки?
21:59
Шоу-бизнес
Исполнителя роли мистера Бига в «Сексе в большом городе» обвинили в изнасиловании
21:56
Общество
Путин оценил предложение дать регионам России контроль за вывозом стройотходов
21:55
Политика
Путин поручил подготовить поправки о доступе к базам обезличенных данных россиян
21:52
Политика
Кабмин доложит Путину о рисках применения технологий искусственного интеллекта
21:50
Общество
Путин поручил правительству разработать способы отказа от обработки персональных данных
21:44
Политика
Украинский генерал Ягун сообщил о желании Киева присоединить Приморье
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Проект комплексного развития территории «Горская» был представлен Президенту России Владимиру Путину

Общество
Проект комплексного развития территории «Горская» был представлен Президенту России Владимиру Путину
kremlin.ru

Санкт-Петербург, 16 декабря. 16 декабря на Новом Арбате 36 состоялось заседание наблюдательного и экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под руководством Президента РФ Владимира Путина.

Оно было посвящено качеству жизни регионов и реализации Национальной социальной инициативы. В рамках заседания были рассмотрены два крупных Петербургских инвестиционных проекта компании Мегалайн, которые затрагивают будущее Санкт-Петербурга. Один из них — проект развития бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений от наводнений «Горская».

В настоящее время территория принадлежит городу и не используется, находится в заброшенном состоянии, с несанкционированными свалками и горами строительного мусора.

Мегалайн планирует создать на территории, площадью более 110 га, высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Драйверами развития территории выбрано четыре направления: IT—деревня (крупнейший на Северо-Западе инновационный кластер), современные промышленно-складские объекты формата Light Industrial (помещения площадью до 2000 квадратных метров, пользующиеся спросом у малого и среднего бизнеса), гостиничная и сервисная инфраструктура, а также культурный кластер. На территории появятся общественные пространства, Музей дамбы со смотровой площадкой, благоустроенные набережные, велодорожки и иная инфраструктура для комфортной городской среды.

Инвестор разработал несколько вариантов развития территории (мастер-плана). По каждому из инфраструктурных объектов аналитики компании подготовили финансово-экономическую модель, описывающую бюджетную эффективность от реализации проекта для федерального и регионального бюджета.

В частности, объем налоговых поступлений в течение ближайших 15 лет составит 31,6 млрд. руб., также появятся более 14,5 тыс. рабочих мест для жителей города. Масштабное освоение Территории, в том числе создание транспортной и инженерной инфраструктуры, будет осуществляться за счет средств компании «Мегалайн», без использования бюджетного финансирования.

Общий объем инвестиций составит более 60 млрд. руб.

Для отбора лучших международных и отечественных практик развития территории Мегалайн проводит международный архитектурный конкурс. Мероприятие проходит при поддержке Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP), Совета по экологическому строительству в России (RuGBC), а также Ассоциации ландшафтных архитекторов РФ. Генеральный партнер — АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). Специальный партнер — Международная академия архитектуры (IAA). Оператор конкурса — Агентство стратегического развития «ЦЕНТР». Представитель компании «Мегалайн» пригласила Президента РФ на объявление победителя конкурса, которое состоится в рамках ПМЭФ-2022 и обратилась к Президенту РФ с просьбой поддержать реализацию проекта.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Проект комплексного развития территории «Горская» был представлен Президенту России Владимиру Путину
путин горская мегалайн
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать