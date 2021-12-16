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Исполнителя роли мистера Бига в «Сексе в большом городе» обвинили в изнасиловании

Шоу-бизнес
Исполнителя роли мистера Бига в «Сексе в большом городе» обвинили в изнасиловании
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Вашингтон, 16 декабря. Две женщины обвинили в изнасиловании актера из США Криса Нота, который известен по роли мистера Бига в сериале «Секс в большом городе». Соответствующий материал опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Журнал сообщил, что в редакцию по отдельности поступили письма от двух женщин, в которых сообщается о сексуальном насилии со стороны американского актера. По словам одной из пострадавших, происшествие случилось в 2015 году в квартире артиста, куда они отправились после ужина.

Другая пострадавшая говорит, что Крис Нот изнасиловал ее в 2004 году. По ее словам, инцидент произошел в квартире артиста. Она утверждает, что тогда не пошла в полицию, так как боялась, что ей не поверят и уволят из большой компании, партнером которой был Нот.

Актера Криса Дугласа недавно также обвинили в изнасиловании. По предварительной информации, от действий покойного артиста пострадала актриса Натали Вуд.

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