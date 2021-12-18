Писатель Михаил Карс рассказал о литературных предпочтениях современной молодежи

Мир не стоит на месте, а вместе с ним меняются сферы нашей жизнедеятельности и интересов. Один из них — литература, что движется вперед, как и все общество в целом. Какие особенности отличают современную литературу и почему люди XXI века читают все-таки меньше, чем раньше, ФАН узнал у российского писателя и поэта, члена Российского союза писателей Михаила Карса.

По его словам, на деле современные романы редко бывают актуальны. В девяти из десяти случаев произведения обращены в прошлое, а автор пытается либо охватить целые столетия, либо вернуться в главные болевые точки мировой истории.

«При описании каких-либо событий в прошлом авторы используют современный стиль, что не всегда уместно и бывает заметно. При этом стоит отметить, что у молодежи стал появляться интерес к чтению литературы, в которой описываются события второй половины XX века. Это значит, что преемственность поколений все-таки сохранилась среди читателей, и это не может не радовать», — говорит Михаил Карс.

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Говоря о предпочтениях молодой аудитории, Карс утверждает, что юных людей, как и раньше, привлекает фантастика и фэнтези, истории о своих сверстниках, а также приключения, мистика и любовные романы. При этом молодому читателю важно, чтобы в книгах содержались исторические факты, отсылающие к событиям прошедших эпох.

«Очень востребованы и популярны сегодня западные писатели, но это лишь потому что по их книгам сняты кассовые фильмы. Ведь желание прочитать книгу чаще всего появляется после просмотра захватывающего по своему сюжету кино, — отметил собеседник издания. — Ну а в силу развития технологий большей популярностью пользуются электронные и аудиоверсии книг, поэтому большим плюсом является, что сегодня, в отличие от советской системы, любой писатель может выйти на российский рынок и донести свою мысль до читателя».

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Только вот самих читателей стало меньше — это факт. Раньше книга, говорит Михаил Карс, была главным источником информации, но появление и развитие технологий полностью изменили людей. Границы информационного поля расширились настолько, что современный обыватель волей-неволей склоняется к другим источникам в виде интернета, телевидения, радио. А экран телефона или планшета заменил бумажный аналог книги, ведь электронная ее вариация куда доступнее и удобнее для того же городского жителя, вечно бегающего по своим делам.

«Многие считают, что уже не нужно читать, потому что мир переполнен фильмами, мультфильмами, комиксами, различными роликами или ссылками на разные ресурсы. Что любую информацию можно загуглить и литературный багаж вовсе не нужен. Популярной становится не сама литература, как это было 30-50 лет назад, а ее выжимки, — резюмирует Михаил Карс. — Но опять же, когда проходят книжные ярмарки, то они никогда не бывают пустыми. Многие люди с нетерпением ждут, когда все издатели соберутся в одном месте, чтобы приобрести сразу несколько книг разных интересных им авторов».

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