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Путин оценил предложение дать регионам России контроль за вывозом стройотходов

Общество
Путин оценил предложение дать регионам России контроль за вывозом стройотходов
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 декабря. Президент России Владимир Путин сообщил, что регионы попросили предоставить им полномочия по регулированию сферы обращения со строительными отходами и поручил довести данную инициативу до «логического завершения».

Об этом глава государства рассказал на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, прошедшем в формате видеоконференции. Как отметил Путин, к нему обратились коллеги, предоставившие проекты по изменению закона, позволяющего включить сферу промышленных отходов в компетенцию регионов России.

«Иначе они просто не могут регулировать эту сферу деятельности... и регионы хотят это делать. А они занимаются только жилищно-коммунальными отходами», — заявил российский лидер, выразив надежду довести это дело до логического завершения.

Также ранее Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения и всему социальному блоку правительства страны заняться вопросом своевременных анализов и скрининга на ранних стадиях беременности. По словам президента, в данной сфере необходимо использовать только современные методики.

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путин президент россии регионы россии вывоз отходов строительные отходы
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