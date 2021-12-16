Путин поручил подготовить поправки о доступе к базам обезличенных данных россиян

Москва, 16 декабря. Российский президент Владимир Путин поручил ускорить подготовку поправок, разрешающих доступ компаниям в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к базам обезличенных персональных данных россиян.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Согласно опубликованному на сайте Кремля документу, органам государственной власти будет разрешено предоставлять организациям, разрабатывающим технологические решения с применением ИИ, и научным организациям к наборам обезличенных данных.

Условием является обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных, в том числе обезличенных. Работа должна быть сделана в срок до 1 марта следующего года.

Также Путин поручил правительству вместе с ЦБ РФ подготовить и представить предложения по обеспечению доступа к персональным данным, имеющимся в информационных системах крупнейших организаций отдельных отраслей экономики и социальной сферы. Такое решение должно способствовать конкурентному и экономическому развитию субъектов.

Кабмин и Банк России должны будут подготовить поправки, физическим лицам в определенных случаях будет предоставлена возможность распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными. Также они должны поручить право возражать против обработки таких данных.