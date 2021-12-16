Кабмин доложит Путину о рисках применения технологий искусственного интеллекта

Москва, 16 декабря. Российский лидер Владимир Путин дал поручение доложить об организации общественных дискуссий о применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) и рисках, связанных этим. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

Кабмин должен сдать доклад президенту до 1 февраля 2022 года, а затем — ежегодно.

«Правительству РФ совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека организовать проведение регулярных общественных дискуссий и информирование общественности о преимуществах применения технологий искусственного интеллекта и рисках, связанных с их применением», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МИД РФ работает над проектом, предполагающий анализ массивов информации, касающейся внешней политики, с помощью искусственного интеллекта.