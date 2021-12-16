Путин поручил правительству разработать способы отказа от обработки персональных данных

Москва, 16 декабря. Российский лидер Владимир Путин призвал Правительство РФ вместе с Банком России изучить способы отказа от обработки персональных данных граждан и внести в законодательство соответствующие изменения.

Президент России обозначил срок исполнения поручения — 1 июня 2022 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Физическим лицам в определенных случаях будет предоставлена возможность распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными, а также возражать против обработки такой информации», — сказано в сообщении.

Ранее Путин поручил Минздраву и соцблоку улучшить работу с беременными на ранних сроках. Кроме того президент России призвал ведомство использовать в работе современные методики.