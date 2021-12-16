Украинский генерал Ягун сообщил о желании Киева присоединить Приморье

Киев, 16 декабря. Киев захотел присоединить зарубежные территории, которые населены украинцами, по примеру французских заморских департаментов.

Этот вопрос на Украине рассматривали при экс-главе государства Петре Порошенко в 2018 году. Об этом рассказал экс-замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун в эфире «Черноморской ТРК».

«Стоял вопрос об использовании опыта Франции с заморскими территориями. Только не заморские, а дальние украинские территории», — сказал он.

Ягун добавил, что Украина не претендовала на Канаду, но хотела включить в состав «клины» — регионы, принадлежащие России, среди которых Приморский край. Идея состояла в компактном проживании украинцев. Генерал отметил, что также речь шла о частях Латинской Америки, где тоже проживает украинский народ, однако с этими планами были «непонятные моменты».

Ранее Ягун призвал к скорейшей легализации огнестрельного оружия. Украинские власти должны как можно быстрее обеспечить законодательную основу для массового вооружения населения страны, заявил он.