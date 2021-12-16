Путин пошутил о важности выбора партнера для свидания

Москва, 16 декабря. Президент России Владимир Путин на выставке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в формате «7 станций» пошутил, что важнее то, с кем идти на свидание, а не куда.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева показала главе государства стенд, на котором изображены способы решения жизненных ситуаций жителей России. Путин уточнил у нее, расписаны ли все потребности на данном стенде. По словам, Чупшевой, там показаны даже самые простые, такие как пойти на свидание.

«Важно с кем!» — пошутил российский лидер.

Кроме того, российскому лидеру объяснили, какие социально-экономические практики в регионах являются лучшими. Например, было отмечено выявление рака молочной железы.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о переговорах с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом. По его словам, они прошли в деловом и позитивном ключе. По итогам встречи главы государств приняли политическую декларацию.