Духовенство Тыграя разорвало отношения со Священным Синодом Эфиопской православной церкви

Аддис-Абеба, 16 декабря. Международная православная ассоциация духовенства Тыграя направила открытое письмо секретариату Священного Синода Эфиопской православной церкви о непризнании ее статуса и разрыва отношений между религиозными организациями.

International #Orthodox Tewahedo Association of #Tigray Clergies’ letter addressed to the Secretariat of The Holy Synod of Ethiopian Orthodox Tewahedo Church in #AddisAbaba on severing its ties with the Holy Synod in #Ethiopia. It cites historical incidents, events and 1/3 pic.twitter.com/b55LTW0zlo — Getachew Assefa (@getachew_zeki) December 14, 2021

Подобный документ является первым в своем роде. Решение представители Ассоциации связали с действиями Церкви во время тыграйского конфликта, а также игнорированием ей преступлений против мирного населения, которые совершали сепаратисты из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ)

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